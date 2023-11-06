لفترة الاختبارات وما قبلها.. رسائل من "تعليم الرياض" لتعزيز تكامل الأسرة والمدرسة

وأشار إلى أهمية دور الأسرة في تهيئة أبنائها لفترة الاختبارات وما قبلها، والتأكيد على تعزيز مبدأ الانضباط المدرسي الذي يتمثل في أهمية الاطلاع على جميع أنظمة المدرسة وتعليماتها، وحث الأبناء وتشجيعهم على التفاعل مع المعلم والمنصة التعليمية، ومتابعة الأبناء المستمرة في تحصيلهم الدراسي والتعاون المتواصل مع المدرسة في كل الأمور.