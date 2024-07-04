نمو سجلات الذكاء الاصطناعي 53%.. والحوسبة السحابية 43%

سجلت خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، نموًّا على مستوى السجلات القائمة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 43% و53% على الترتيب.
وأوضحت بيانات وزارة التجارة، إصدار 2.3 ألف سجل في الربع الثاني من 2024 في مجال خدمات الحوسبة السحابية، مقارنة بـ1.6 ألف سجل في الربع نفسه من العام الماضي؛ إذ جاءت الرياض في الصدارة بـ1.4 ألف سجل، و473 سجلًّا في مكة المكرمة، و272 سجلًّا في الشرقية، و57 سجلًّا في المدينة المنورة، و25 بالقصيم.
وعلى مستوى تقنيات الذكاء الاصطناعي، شهد الربع الثاني من العام الجاري إصدار 8.9 آلاف سجل، مقارنة بـ5.8 آلاف سجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتصدرت الرياض بـ5.4 آلاف سجل، و1.7 ألف في مكة، تليها الشرقية بـ939 سجلًّا، والمدينة المنورة بـ254 سجلًّا، و115 سجلًّا في عسير.
وإجمالًا، نمت السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الثاني من العام 17.4%، بإجمالي 40.6 ألف سجل تجاري بنهاية الفترة، مقارنة بـ34.6 ألف سجل في الربع الثاني من العام الماضي.