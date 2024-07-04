نمو سجلات الذكاء الاصطناعي 53%.. والحوسبة السحابية 43%

وأوضحت بيانات وزارة التجارة، إصدار 2.3 ألف سجل في الربع الثاني من 2024 في مجال خدمات الحوسبة السحابية، مقارنة بـ1.6 ألف سجل في الربع نفسه من العام الماضي؛ إذ جاءت الرياض في الصدارة بـ1.4 ألف سجل، و473 سجلًّا في مكة المكرمة، و272 سجلًّا في الشرقية، و57 سجلًّا في المدينة المنورة، و25 بالقصيم.