"المياه الوطنية" تصلح تسرب خط المياه في المعيصم

باشرت فرق الصيانة الميدانية بشركة المياه الوطنية كسرًا في أحد خطوط المياه على طريق المعيصم، وأصلحته حيث توقفت المياه التي كانت تسير في شارع الخدمة بمعيصم مكة، وذلك تجاوبًا مع "سبق" في تقريرها بعنوان "دفينة رمال أوقفت زحفها لحراج الأغنام.. 15 يومًا وهدر المياه مستمر بـ(معيصم مكة)".
وقالت الشركة في بيان لها: "نود في البداية أن نشكر لصحيفة سبق الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تُسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين".
وعما جاء في خبر "سبق" أوضحت أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وأفادت بأنه تمت مباشرة الموقع المشار إليه في الخبر الصحفي من قِبل الفرق الميدانية ومعالجة التسرب.
ودعت الشركة جميع العملاء والمواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار عن طريق الفرع الإلكتروني (ebranch.nwc.com.sa)، أو الرقم الموحد (8004411110)، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store) و(Google play).
وأعربت شركة المياه الوطنية عن ترحيبها بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.