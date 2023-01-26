"المياه الوطنية" تصلح تسرب خط المياه في المعيصم

باشرت فرق الصيانة الميدانية بشركة المياه الوطنية كسرًا في أحد خطوط المياه على طريق المعيصم، وأصلحته حيث توقفت المياه التي كانت تسير في شارع الخدمة بمعيصم مكة، وذلك تجاوبًا مع "سبق" في تقريرها بعنوان "دفينة رمال أوقفت زحفها لحراج الأغنام.. 15 يومًا وهدر المياه مستمر بـ(معيصم مكة)".