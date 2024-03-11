يعود أجره لأبطال ضحوا بأرواحهم.. "صندوق الشهداء" يطلق "إفطار الصائمين" في عدة مناطق

ويأتي المشروع بالتعاون والتنسيق ما بين صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق ومؤسسة أريس الوقفية، وعددٍ من المنظمات في القطاع غير الربحي، وهم: الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية تبوك للعمل التطوعي، وجمعية رواد العمل التطوعي بجازان، وجمعية التطوع بالمنطقة الشرقية، وجمعية ساعد بالحدود الشمالية، وذلك انطلاقًا من الواجب الديني، واستثمارًا لروحانية الشهر الكريم، وتجسيدًا لمعاني التكافل والإنسانية، والشعور بالفخر والاعتزاز لما قدموه الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقديرًا لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع عن الدين، وعن أرض الوطن.