يعود أجره لأبطال ضحوا بأرواحهم.. "صندوق الشهداء" يطلق "إفطار الصائمين" في عدة مناطق

أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اليوم, إطلاق مشروع إفطار الصائمين في عددٍ من مناطق المملكة التي يعود أجره للأبطال الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.
وتنطلق أعمال مشروع التفطير بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، ويتضمن تقديم وجبات إفطار جافة وأخرى ساخنة يتم توزيعها مع قرب توقيت إفطار الصائمين في كل منطقة من المناطق المستهدفة.
ويأتي المشروع بالتعاون والتنسيق ما بين صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق ومؤسسة أريس الوقفية، وعددٍ من المنظمات في القطاع غير الربحي، وهم: الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية تبوك للعمل التطوعي، وجمعية رواد العمل التطوعي بجازان، وجمعية التطوع بالمنطقة الشرقية، وجمعية ساعد بالحدود الشمالية، وذلك انطلاقًا من الواجب الديني، واستثمارًا لروحانية الشهر الكريم، وتجسيدًا لمعاني التكافل والإنسانية، والشعور بالفخر والاعتزاز لما قدموه الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقديرًا لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع عن الدين، وعن أرض الوطن.
يشار إلى أن المناطق التي يستهدفها صندوق الشهداء لمسيرة أعمال مشروع التفطير هي: الرياض، الأحساء، الخبر، تبوك، عرعر، خميس مشيط، نجران، جازان.