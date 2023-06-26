الأمير محمد بن سلمان يوجّه الدعوة لولي عهد الكويت لحضور النسخة الـ 7 من منتدى مبادرة الاستثمار لعام 2023

قالت وكالة أنباء الكويت (كونا)، إن ولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تسلَّم في قصر بيان، صباح اليوم الإثنين، الدعوة الموجّهة إليه من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحضور النسخة السابعة من منتدى مبادرة الاستثمار لعام 2023 في مدينة الرياض في شهر أكتوبر من العام الحالي.