الأمير محمد بن سلمان يوجّه الدعوة لولي عهد الكويت لحضور النسخة الـ 7 من منتدى مبادرة الاستثمار لعام 2023

قالت وكالة أنباء الكويت (كونا)، إن ولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تسلَّم في قصر بيان، صباح اليوم الإثنين، الدعوة الموجّهة إليه من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحضور النسخة السابعة من منتدى مبادرة الاستثمار لعام 2023 في مدينة الرياض في شهر أكتوبر من العام الحالي.
ووفقاً للوكالة، سلّم الدعوة لولي عهد الكويت، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.
حضر المقابلة رئيس ديوان ولي عهد الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب أمير الكويت السفير أحمد فهد الفهد، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد الكويتي مازن عيسى العيسى.