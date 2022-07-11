أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء يهنئون خادم الحرمين بنجاح الحج
هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل من الله تعالى ثم العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة بالمملكة، التي أسهمت بكل إخلاص وتفانٍ في إنجاحه.
وأشاد أمير دولة الكويت باستمرار وتلاحق أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية المنتشرة في المشاعر كافة، التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، سائلاً الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.