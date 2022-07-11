أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء يهنئون خادم الحرمين بنجاح الحج

وأشاد أمير دولة الكويت باستمرار وتلاحق أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية المنتشرة في المشاعر كافة، التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، سائلاً الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار.