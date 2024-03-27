الفنان "حسن عسيري": عملتُ "سمسارًا" للاعبي كرة القدم.. ولا أؤمن بأهمية الحصول على شهادة جامعية

أعرب الفنان حسن عسيري عن ندمه على تقديم أعمال فنية لم تكن تشبهه، مشيرًا إلى أنه عاش فترة تيه خلال خمس سنوات بدءًا من نهاية عام 88 ميلاديًّا.
وكشف خلال استضافته في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر عن قصة عمله "سمسارًا" للاعبي كرة القدم، متحدثًا عن صفقة بيع خالد الرويحي للنادي الأهلي بعد لقاء الأمير خالد بن عبدالله، وقال: "عرضت بيع اللاعب خالد بـ150 ألفًا، وأن آخذ 75 ألف ريال بصفتي وكيلاً للاعب، فضحك الأمير خالد، وتم شراء الرويحي مقابل مليون ريال، وأنا أخذت 500 ألف".
وأوضح أن مفهومه للحرية من خلال الأعمال التي يقدمها ويعتقد أنها تُمثِّل وجهة نظره على المدى البعيد من صالح أفكاره وقناعاته.
وبرر "عسيري" عدم إيمانه بأهمية الحصول على شهادة جامعية بأن "مَن في داخل المدرسة أو خارجها يستطيع القراءة؛ فرأيت أنه من الأفضل عدم إكمال الدراسة الجامعية".
وروى الفنان حسن عسيري قصة الخبر الذي تسبَّب له في استدعاء من المباحث، وأخذه من المدرسة، عندما كان مراسلاً لصحيفة الرياض.
ولفت إلى أن الفنان سعد خضر من أهم الممثلين الذين مروا على تاريخ الفن السعودي؛ ويجب أن يُكرَّم.