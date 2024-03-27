الفنان "حسن عسيري": عملتُ "سمسارًا" للاعبي كرة القدم.. ولا أؤمن بأهمية الحصول على شهادة جامعية

وكشف خلال استضافته في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر عن ‏قصة عمله "سمسارًا" للاعبي كرة القدم، متحدثًا عن صفقة بيع خالد الرويحي للنادي الأهلي بعد لقاء الأمير خالد بن عبدالله، وقال: "عرضت بيع اللاعب خالد بـ150 ألفًا، وأن آخذ 75 ألف ريال بصفتي وكيلاً للاعب، فضحك الأمير خالد، وتم شراء الرويحي مقابل مليون ريال، وأنا أخذت 500 ألف".