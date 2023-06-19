إطلاق مبادرة تصحيحية لملاك الكائنات الفطرية

وأشار إلى أن مبادرة التصحيح لن تشمل الكائنات المفترسة أو الأنواع الغازية أو الأنواع المدرجة في الملحق الأول لاتفاقية "سايتس"، حيث يجب على ملاك هذه الكائنات ضرورة التنسيق مع المركز عبر الرقم الموحد لتسليمها، وذلك تجنباً لأي مساءلة قانونية تنتج عن اقتنائها.