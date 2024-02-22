"الجلاجل": يوم التأسيس يجسد قوة وتاريخ هذا الوطن ويذكر بالتضحيات الكبيرة

رفع وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الوزارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم التأسيس.
وقال: يوم التأسيس هو رمز عزٍّ وفخرٍ، وامتداد حضارةٍ عريقةٍ ضاربةٍ بجذورها في عمق التاريخ، وهو يوم يجسد قوة وتاريخ هذا الوطن، ويستذكر فيه الجميع العمل الدؤوب والتضحيات الكبيرة التي قامت بها هذه الدولة، ونستحضر فيه الرؤية الحكيمة لقيادتنا الكريمة، التي وضعت أسس هذه الدولة العظيمة وسطرت تاريخها المجيد.
وأضاف: شهدت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في مجال الصحة خلال العقود الماضية، فقد تم توسيع نطاق الخدمات الصحية لتشمل جميع أنحاء المملكة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.
وثمّن وزير الصحة ما حظيت به الوزارة من دعمٍ سخيٍّ من لدن القيادة الرشيدة، إيمانًا منها بأهميةِ القطاعِ الصحيّ ودورهِ المحوريّ في الحفاظِ على صحةِ المواطن والمقيم، ممّا أسهم في تحقيق إنجازات عظيمة على مختلف الأصعدة.
وأكد سعي وزارة الصحة والتزامها بمواصلةِ العمل في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.