"الجلاجل": يوم التأسيس يجسد قوة وتاريخ هذا الوطن ويذكر بالتضحيات الكبيرة

وقال: يوم التأسيس هو رمز عزٍّ وفخرٍ، وامتداد حضارةٍ عريقةٍ ضاربةٍ بجذورها في عمق التاريخ، وهو يوم يجسد قوة وتاريخ هذا الوطن، ويستذكر فيه الجميع العمل الدؤوب والتضحيات الكبيرة التي قامت بها هذه الدولة، ونستحضر فيه الرؤية الحكيمة لقيادتنا الكريمة، التي وضعت أسس هذه الدولة العظيمة وسطرت تاريخها المجيد.