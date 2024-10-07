الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تُصدر أكثر من 9 آلاف ترخيص زراعي خلال الربع الثالث للعام الحالي

وأشار السحيباني، إلى أن فئة الثروة السمكية تصدرت عدد التراخيص الصادرة بـ5969 ترخيصًا، تلتها الثروة النباتية بـ2476 ترخيصًا، ثم جاءت الفئات الأخرى، بـ677 ترخيصًا للمنشآت البيطرية، و286 ترخيصًا لأسواق النفع العام، و275 ترخيصًا للثروة الحيوانية؛ مضيفًا أن النحالين في قطاع الثروة النباتية، سجلوا أعلى فئة في الحصول على تصاريح؛ وذلك بـ1486 تصريحًا، كما حصل صيادو الأسماك الموسميين على 1227 تصريح صيد موسمي، في فئة الثروة السمكية؛ فيما بلغ عدد تراخيص مزاولة مهنة بيطرية 324 ترخيصًا في فئة المنشآت البيطرية، وحازت رخص إنتاج الدجاج اللاحم على أكبر عدد في تراخيص الثروة الحيوانية بـ184 ترخيصًا، ووصل عدد تراخيص مقدم خدمة تسويق في أسواق النفع العام، إلى 152 ترخيصًا.