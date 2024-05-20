"الجاسر": المملكة استعادت معدلات النقل قبل الجائحة وسجلت أكثر من مليون طن في 2023

أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن جوهر الإستراتيجية الوطنية للنقل في المملكة يستند إلى تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي يستثمر موقعها الجغرافي الإستراتيجي وتوسطها بين قارات العالم الثلاث.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "نمو الربط الجوي والاستثمار بين الحاضر والمستقبل" عقدت بعد افتتاحه أعمال مؤتمر مستقبل الطيران الذي انطلق اليوم, بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج وعدد من الوزراء وخبراء الطيران يمثلون أكثر من 100 دولة، وكبار مصنعي الطيران في العالم من بينها شركة بوينج العالمية.
وقال: "الإستراتيجية تدعو إلى تحسين الأداء اللوجيستي للمملكة، لتصبح ضمن أفضل 10 دول في العالم، كما تهدف إلى تحقيق النمو في النقل الجوي والبحري والبري"، لافتاً إلى أن المملكة استعادت معدلات النقل لما قبل جائحة كورونا، وسجلت أكثر من مليون طن خلال عام 2023، وهو ما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة.
وأشار إلى ما أعلنته الخطوط السعودية اليوم من إبرام صفقة كبيرة للطائرات مع شركة إيرباص، التي تدعم الاقتصاد الوطني وتتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، مؤكداً أهمية حماية البيئة في قطاع الطيران، وعلى القطاع مسؤولية كبيرة في استدامة البيئة، في الوقت الذي اتخذت المملكة الكثير من الخطوات لتحقيق الاستدامة البيئية.
ولفت "الجاسر" إلى أن المملكة تعمل على تقليل البصمة الكربونية بمعدل 2% سنوياً، مع الاعتماد على تطوير الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والهيدروجينية، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم، واستحداث التقنيات في مجال إنتاج أنواع جديدة من الوقود الصديقة للبيئة وخصوصاً في مجال وقود الطائرات.
وشارك في الجلسة الحوارية وزير النقل الماليزي أنتوني لوك فووك، الذي أكد رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع المملكة في قطاع الطيران، والتطلع لإنشاء مطار في ماليزيا، بالتعاون مع الشركاء السعوديين".