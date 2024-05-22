انطلاق مشاركة "ندلب" في معرض "فيفا تيك" بباريس عبر رواد الأعمال لبرنامج "الألف ميل"

ومن المنتظر أن يحظى المعرض بزيارة أكثر من 150 ألف زائر على مدار فترة انعقاده؛ حيث يشارك فيه أكثر من 11 ألف شركة ناشئة، وما يقارب 2800 عارض، وأكثر من 450 متحدثًا؛ حيث يعمل المعرض على تسريع وتيرة الابتكار من خلال ربط الشركات الناشئة وقادة التكنولوجيا والشركات الكبرى والمستثمرين الذين يستجيبون لأكبر التحديات التقنية على مستوى العالم.