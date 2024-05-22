انطلاق مشاركة "ندلب" في معرض "فيفا تيك" بباريس عبر رواد الأعمال لبرنامج "الألف ميل"

انطلقت مشاركة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" في أول أيام معرض "فيفا تيك" المقام في باريس إكسبو سنتر، الذي بدأت أعماله وفعالياته اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو، ويستمرّ حتى يوم السبت الموافق 25 مايو 2024؛ حيث خصّص مساحة لرواد الأعمال من برنامج "ألف ميل"، الذين استعرضوا من خلالها حلولهم المبتكرة، ومنتجاتهم التقنية، على المستثمرين والشركات العالمية والخبراء والمختصين.
وجاءت مشاركة "ندلب" من خلال رواد أعمال برنامج الألف ميل بهدف الاستفادة من الخبرات وتبادل المعرفة مع المستثمرين ورواد الأعمال الدوليين، إضافةً إلى إبراز المزايا التنافسية للمملكة، لاسيما في ظلّ رؤية السعودية 2030 التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية في قطاعاتها الحيوية مثل الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية.
كما تساهم هذه المشاركة في رفع الوعي بالفرص الاستثمارية ومدى في البنى التحتية والتقنية الذي تشهده المملكة منذ انطلاق رؤيتها على المستوى الدولي، فضلًا عن جذب المستثمرين والشركاء المحتملين، وتسليط الضوء على المشاريع الناشئة من برنامج الألف ميل.
ومن المنتظر أن يحظى المعرض بزيارة أكثر من 150 ألف زائر على مدار فترة انعقاده؛ حيث يشارك فيه أكثر من 11 ألف شركة ناشئة، وما يقارب 2800 عارض، وأكثر من 450 متحدثًا؛ حيث يعمل المعرض على تسريع وتيرة الابتكار من خلال ربط الشركات الناشئة وقادة التكنولوجيا والشركات الكبرى والمستثمرين الذين يستجيبون لأكبر التحديات التقنية على مستوى العالم.
يشار إلى أنّ هذه المشاركة تأتي في إطار سعي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، إلى خلْق المزيد من الشراكات المحلية والدولية، وجذب الاستثمارات النوعية واستثمار الفرص التقنية والابتكارية في تنمية المشاريع في قطاعات البرنامج ومحوري تركيزه، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، ومواكبة تطلعات رؤية السعودية 2030.