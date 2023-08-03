رسالة من خادم الحرمين لرئيس جيبوتي.. و"جيلة" يؤكد دعم بلاده الكامل لـ"إكسبو الرياض 2030"

وأكد رئيس جمهورية جيبوتي دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام. فيما عبر "جيلة" عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة والأخوية بين البلدين. ‎ حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي فيصل بن سلطان القباني.