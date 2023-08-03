رسالة من خادم الحرمين لرئيس جيبوتي.. و"جيلة" يؤكد دعم بلاده الكامل لـ"إكسبو الرياض 2030"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة شفهية، إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقباله له اليوم، في جيبوتي العاصمة.
ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وتناول الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس جمهورية جيبوتي دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام. فيما عبر "جيلة" عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة والأخوية بين البلدين. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي فيصل بن سلطان القباني.