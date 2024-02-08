156,908,392 مليار ريال.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر "مدى" في 2023 بنمو 28%

اعتلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى", مستويات الـ 156,908,392 مليار ريال تقريباً, في العام 2023، بعدد عمليات منفذة بلغ نحو 873,742,893 عملية تقريباً، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية لشهر ديسمبر الصادرة من البنك المركزي السعودي، لتحقق بذلك نمواً سنوياً تقدر نسبته بنحو 28% تقريباً، وبقيمة زيادة تقدر بـ 34,234,926 مليار ريال تقريباً، مقارنة بمبيعات 122,673,466 مليار ريال تقريباً في العام 2022.