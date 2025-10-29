"الأوقاف" تنظّم الندوة الفقهية الثانية لمناقشة تحديات تطبيق شروط الواقفين

بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف أ. عماد بن صالح الخراشي، ومعالي الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ أ.د عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء والباحثين المختصين في مجال الأوقاف، نظّمت الهيئة الندوة الفقهية الوقفية الثانية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنمية الأوقاف، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتمكين أفضل الممارسات الوقفية، ورفع كفاءة القطاع الوقفي.