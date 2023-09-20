من لقائه مع "فوكس نيوز".. "ولي العهد" يشيد بنمو الاستثمار والاهتمام الرياضي بالسعودية

وأضاف: "نأخذ كل الإجراءات القانونية التي تتخذها أي دولة. لقد فعلنا ذلك في السعودية، وتم إغلاق القضية. وأيضًا نحاول إصلاح النظام الأمني؛ للتأكد من أن هذا النوع من الأخطاء لن يحدث مرة أخرى. ويمكننا أن نرى في السنوات الخمس الماضية لم يحدث شيء من هذه الأشياء. وهذا ليس جزءًا مما تفعله السعودية".