ولي العهد يلتقي رئيس الفلبين ويستعرضان الفرص الواعدة لتعاون البلدين

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، على هامش انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وشهد اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والفرص الواعدة لتطويرها.
حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والوفد الرسمي لرئيس الفلبين.