"أمانة الرياض" تكشف عن أعمال بلدياتها في نطاق محافظات ومراكز منطقة الرياض خلال أكتوبر

ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز ورفع جودة الحياة في المنطقة، نفذت بلديات المنطقة خلال شهر أكتوبر عدداً من المبادرات والخدمات المقدمة للسكان والزوار، شملت الخدمات البلدية، الرقابية، الصحية، الامتثال، والاستدامة؛ لتعزيز جودة الحياة في المنطقة، ورفع كفاءة الخدمات، وسهولة الحصول عليها.
وشملت الخدمات أعمال إصلاح حفر الشوارع بمساحة 16888 متراً مربعاً، وإزالة 2312 حاجزاً، وصيانة 14053 عمود إنارة، وردم 127641 متراً مربعاً، وإصلاح 73634 متراً مربعاً من الأرصفة.
كما أزالت البلديات 139762 طناً من النفايات، ورصدت 1797 مخالفة للصحة العامة، وتلقت 13625 بلاغاً عبر مركز (940)، فيما نفذت 11026 جولة رقابية للامتثال، إلى جانب تنفيذ 2977 جولة لمكافحة الحشرات، في إطار جهود الأمانة في تقديم خدمات نوعية.
وتأتي جهود الأمانة لرفع جودة الحياة في المنطقة امتداداً لسعي الأمانة في تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها في تطور المنطقة، وتكثيف أعمالها لخدمة السكان والزوار، لتواكب التطلعات ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي، والعمل على بناء مستقبل مستدام ومتطور ذي امتثال عالٍ لرياض مزدهرة.