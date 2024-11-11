"أمانة الرياض" تكشف عن أعمال بلدياتها في نطاق محافظات ومراكز منطقة الرياض خلال أكتوبر

ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز ورفع جودة الحياة في المنطقة، نفذت بلديات المنطقة خلال شهر أكتوبر عدداً من المبادرات والخدمات المقدمة للسكان والزوار، شملت الخدمات البلدية، الرقابية، الصحية، الامتثال، والاستدامة؛ لتعزيز جودة الحياة في المنطقة، ورفع كفاءة الخدمات، وسهولة الحصول عليها.