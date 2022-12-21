"الصحة": 57 مولوداً يومياً بمستشفيات القصيم وحفر الباطن

وبيّنت "الصحة" أنَّ مستشفيات صحة القصيم سجّلت (4726) مولوداً، إضافة إلى (1947) مولوداً في مستشفيات القطاع الخاص، وبلغ عدد الذكور فيها (3487)، فيما بلغ عدد الإناث (3289)، وبلغ إجمالي الولادات الطبيعية (3929) ولادة طبيعية، وإجمالي عدد الولادات القيصرية (2556)، مشيرةً إلى أنَّ عدد المواليد الذكور في مستشفيات حفر الباطن بلغ (1821) ولادة، فيما بلغ عدد الإناث (1782) ولادة.