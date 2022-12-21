"الصحة": 57 مولوداً يومياً بمستشفيات القصيم وحفر الباطن

استقبلت مستشفيات "الصحة" في منطقة القصيم ومحافظة حفر الباطن (57) مولوداً في اليوم الواحد خلال الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ عدد المواليد (10276) مولوداً.
وأكّدت "الصحة" أنَّ مستشفيات منطقة القصيم قدّمت خدماتها الصحية في مستشفيات النساء والولادة لعدد 6673 ولادة جديدة، فيما بلغ عدد المواليد في مستشفيات حفر الباطن 3603 مواليد خلال الفترة نفسها.
وبيّنت "الصحة" أنَّ مستشفيات صحة القصيم سجّلت (4726) مولوداً، إضافة إلى (1947) مولوداً في مستشفيات القطاع الخاص، وبلغ عدد الذكور فيها (3487)، فيما بلغ عدد الإناث (3289)، وبلغ إجمالي الولادات الطبيعية (3929) ولادة طبيعية، وإجمالي عدد الولادات القيصرية (2556)، مشيرةً إلى أنَّ عدد المواليد الذكور في مستشفيات حفر الباطن بلغ (1821) ولادة، فيما بلغ عدد الإناث (1782) ولادة.