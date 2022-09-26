تزامنًا مع اليوم الوطني.. بنك التنمية الاجتماعية يدشن رسميًّا سوق "الدار2"

وأكد مستشار الرئيس التنفيذي للبنك المشرف العام على التمكين والتنمية بالبنك، سعيد بن صالح الزهراني، أن فعاليات سوق الدار تُعد تنفيذًا عمليًّا لرؤية البنك الهادفة إلى أن يكون المجتمع حيويًّا ومنتجًا.. مضيفًا: "البنك يسعى من خلال هذه المناسبات الوطنية لإحداث فرق ملموس في حياة الأسر المنتجة، ومن ثم العمل على توفير كل ما يحتاجون إليه لتنمو مشاريعهم".