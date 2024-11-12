لتحسين جودة الرعاية.. سجلٌ طبي إلكتروني موحّد للمستفيدين بمستشفيات التجمع الصحي بالشرقية

ويأتي هذا التحول الرقمي كجزء من استراتيجية التجمع التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي؛ ليعزز من كفاءة الخدمات الطبية ويسهم في تطوير النظام الصحي بالمنطقة الشرقية، من خلال توفير وصول سريع ودقيق إلى بيانات المرضى وتحقيق التكامل بين مرافق التجمع.