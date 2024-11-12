لتحسين جودة الرعاية.. سجلٌ طبي إلكتروني موحّد للمستفيدين بمستشفيات التجمع الصحي بالشرقية

أعلن تجمع الشرقية الصحي، عن تطبيق السجل الطبي الإلكتروني في كافة مرافقه الصحية؛ في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز تجربة المرضى بشكل شامل.
ويأتي هذا التحول الرقمي كجزء من استراتيجية التجمع التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي؛ ليعزز من كفاءة الخدمات الطبية ويسهم في تطوير النظام الصحي بالمنطقة الشرقية، من خلال توفير وصول سريع ودقيق إلى بيانات المرضى وتحقيق التكامل بين مرافق التجمع.
ويعكس هذا التحول الرقمي التزام التجمع بتقديم خدمات طبية حديثة ومستدامة؛ حيث يتيح النظامُ للأطباء الوصولَ إلى المعلومات الصحية الشاملة للمرضى بسهولة، ويعزز دقة التشخيص ويقلل من احتمالية الأخطاء الطبية.
وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن تطبيق السجل الطبي الإلكتروني يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق أهدافنا في تقديم رعاية طبية متقدمة ومستدامة؛ مما يسهم في تحسين صحة السكان ورفع جودة الخدمات المقدمة في المنطقة، بما يتماشى مع أهداف برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030م.
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للصحة الرقمية في التجمع المهندس عصام النعمان: يمثل السجل الطبي الإلكتروني نقلةً نوعية نحو رعاية صحية ذكية، عبر توحيد البيانات وإتاحتها بشكل آمن وسريع للأطباء؛ حيث يسهم النظام في تسريع وصول إلى المعلومات الدقيقة؛ مما يعزز سرعة الاستجابة ويدعم تقديم رعاية صحية أكثر فعالية ودقة.
جدير بالذكر أن تطبيق السجل الطبي الإلكتروني يهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة الكفاءة وسرعة الاستجابة، ويساهم في تحقيق التكامل وسهولة التنقل بسلاسة بين مرافق التجمع، كما يعزز الشفافية وتمكين المرضى للوصول إلى معلوماتهم الصحية بسهولة، ويدعم الوقاية واستباقية الرعاية من خلال فهم احتياجات الصحة العامة بشكل أفضل بما يواكب رؤية المملكة 2030م.