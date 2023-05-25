في ثلاثة أشهر.. سكان "جازان" ينفقون 200 مليون ريال على الملابس والأحذية

وكان سكان جازان قد أنفقوا على الملابس والأحذية العام الماضي أكثر من 900 مليون ريال، حيث بلغ في الربع الأول 222 مليونًا، بينما سجل الإنفاق على الملابس والأحذية في الربع الثاني 284 مليونًا، والربع الثالث سجل 238 مليونًا، والربع الرابع 185 مليونًا.