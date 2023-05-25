في ثلاثة أشهر.. سكان "جازان" ينفقون 200 مليون ريال على الملابس والأحذية

أنفق سكان منطقة جازان في ثلاثة أشهر فقط ما يقارب 200 مليون ريال على الملابس والأحذية أي بواقع 66 مليونًا شهريًا في الربع الأول من العام الحالي 2023.
وكشفت النشرة الدورية التي تُصدرها الغرفة التجارية بجازان، والتي تعتمد على قاعدة البيانات بالبنك المركزي أن الإنفاق على الملابس والأحذية، بحسب رصد "سبق"، جاء منخفضًا بشكل طفيف عن الربع الأول من العام الماضي 2022، والذي سجّل 222 مليون ريال في نفس الفترة.
وكان سكان جازان قد أنفقوا على الملابس والأحذية العام الماضي أكثر من 900 مليون ريال، حيث بلغ في الربع الأول 222 مليونًا، بينما سجل الإنفاق على الملابس والأحذية في الربع الثاني 284 مليونًا، والربع الثالث سجل 238 مليونًا، والربع الرابع 185 مليونًا.
وكان حجم إنفاق السكان في جازان للربع الأول من العام الحالي 2023 قد زاد مسجلًا نسبة نمو تجاوزت الـ10%، مقارنةً بالعام الماضي لنفس الفترة؛ حيث صعد إجمالي الإنفاق الكلي 4 مليارات ريال.
واستحوذت الأطعمة والمشروبات والمطاعم والمقاهي على أعلى إنفاق بـ32% مجتمعة.
وتفصيلًا استحوذ قطاع الأطعمة والمشروبات على 19% من إجمالي الإنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 784 مليون ريال، ومتوسط إنفاق شهري 262 مليون ريال شهريًّا؛ بينما استحوذ قطاع المطاعم والمقاهي على 13% من الإنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 559 مليون ريال، ومتوسط إنفاق شهري 186 مليون ريال شهريًّا.
واستحوذ قطاع محطات الوقود على 8% من الإنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 349 مليون ريال، ومتوسط إنفاق شهري 116 مليون ريال شهريًّا، ومواد البناء والتشييد على 6% من الإنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 239 مليون ريال، ومتوسط إنفاق الصحة 6% من الإنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 259 مليون ريال، ومتوسط إنفاق شهري 86 مليونًا شهريًّا.