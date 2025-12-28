طقس بداية الأسبوع ..الأرصاد : رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كما لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والمدينة المنورة.