"ليب 2023".. "الحج" تستعرض في جناحها الحلول والتسهيلات المبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت مؤخرًا عن عدة تسهيلات للمعتمرين شملت إتاحة تأدية العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات بدون شروط عمرية أو عددية أو قيود إجرائية تتعلق بوجود المحرم للمرأة، مع تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة؛ من خلال تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا لإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين بالمملكة.