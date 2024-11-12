بقيمة 4 مليارات ريال.. "البلديات": سنوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية خلال عام واحد

أعلنت وزارة البلديات والإسكان أنها ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة خلال عام واحد.
وأوضحت الوزارة أن القيمة الإجمالية لهذه الوحدات السكنية ستبلغ 4,800,000,000 مليار ريال.
يشار إلى أن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قال: إن القيمة المتوقعة لسوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية عام 2030 تصل إلى 1.3 تريليون ريال.
وأضاف الوزير في كلمة له في افتتاح معرض ومؤتمر سيتي سكيب بالعاصمة السعودية الرياض، أن قيمة صفقات إعادة التمويل في المحافظ العقارية بلغت 37 مليار ريال.
وأضاف: "أصدرنا 130 رخصة للمشاريع عبر الخارطة باستثمارات بلغت 200 مليار ريال، وتجاوزت صفقات القطاع العقاري منذ مطلع العام 630 مليار ريال".