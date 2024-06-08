فرق راجلة.. "الهلال الأحمر" يضيف عربات "الجولف" و"الدراجات النارية" و"الاسكوتر" إلى خدماتها بالحج

يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تشارك هذا العام بأكثر من 1288 من الكوادر الطبية، كما تستعين الهيئة بـ 335 من القوى البشرية للدعم اللوجستي للعاملين في الميدان وأكثر من 150 من العاملين في الترحيل الطبي بالعاصمة المقدّسة، إضافة إلى وجود مترجمين بلغات عدة لسهولة التواصل مع المستفيدين، وأكثر من 500 متطوع يعملون تحت مظلة الفريق التطوعي التابع لها في مختلف التخصّصات الطبية والصحية.