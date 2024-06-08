فرق راجلة.. "الهلال الأحمر" يضيف عربات "الجولف" و"الدراجات النارية" و"الاسكوتر" إلى خدماتها بالحج

كشف قائد فريق الدعم اللوجستي المهندس ياسر ريس؛ في الهلال الأحمر السعودي، عن مجموعة من الخدمات الجديدة التي يقدّمها الهلال الأحمر السعودي لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443هـ، من بينها "الفرق الراجلة"، بحيث إن المسعف يصل إلى الجميع حتى قبل طلب الخدمة الإسعافية.
وبيّن ريس؛ في اتصال هاتفي عبر قناة "السعودية"، أن البنية التحتية للهلال الأحمر أكملت استعداداتها منذ بداية الشهر الماضي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تأتي تحت شعار "يسر وطمأنينة".
وقال نستخدم هذا العام عربات القولف والدراجات النارية والدراجات الكهربائية والاسكوتر.. كل هذه التقنيات لسرعة الاستجابة للحالات الإسعافية والتدخل في الحشود البشرية بسرعة أفضل ورفع جودة الخدمة الاسعافية في جميع المشاعر المقدّسة.
وأضاف ريس؛ يشارك الهلال الأحمر بالحافلات الإسعافية التي تعد خدمة متنقلة تستوعب عدداً يصل إلى 10 حالات أو مرضى في الوقت نفسه لحالات الاستجابة السريعة، وكذلك التموين الطبي الذي يصل بسهولة إلى هذه الحافلات المنتشرة في المشاعر المقدّسة.
واستطرد هذه الاستعدادات تقف خلفها كوادر إدارية تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للزملاء في الميدان، بحيث إن الخدمة تصل إلى جميع المشاعر المقدّسة بسهولة ويسرٍ وطمأنينة إن شاء الله
وأشار إلى أن الهلال الأحمر اليوم قائمٌ على وجود 97 مركزاً منتشراً ما بين مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية، وكذلك توفير الخدمات الصحية الطارئة والعاجلة لحجاج بيت الحرام في مناطق ومراكز خدمة متفرقة.
ووجّه قائد فريق الدعم اللوجيستي، مجموعة من النصائح لضيوف الرحمن، مشيراً إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدّسة يجب اتخاذ إجراءات السلامة الوقائية فيما يخص الإكثار من السوائل وتجنُّب التعرُّض لأشعة الشمس بشكلٍ مباشر، وكذلك استخدام الممرات الآمنة، والمكوث في الأماكن المظللة؛ قدر المستطاع، وتجنُّب التدافع وأماكن الحشود البشرية العالية.
يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تشارك هذا العام بأكثر من 1288 من الكوادر الطبية، كما تستعين الهيئة بـ 335 من القوى البشرية للدعم اللوجستي للعاملين في الميدان وأكثر من 150 من العاملين في الترحيل الطبي بالعاصمة المقدّسة، إضافة إلى وجود مترجمين بلغات عدة لسهولة التواصل مع المستفيدين، وأكثر من 500 متطوع يعملون تحت مظلة الفريق التطوعي التابع لها في مختلف التخصّصات الطبية والصحية.
وتدعم الهيئة القوى البشرية بأكثر من 377 من أسطولها الإسعافي الذي يتكوّن من 192 سيارة و128 سيارة تابعة لوحدة الاستجابة المتقدمة و6 طائرات إسعاف جوي و9 دراجات نارية و4 عربات قولف، إضافة إلى 4 عربات إمداد طبي و16 عربة من الاستجابة النوعية، وسيارات خدمة لدعم العمل الإسعافي والإداري خلال مهمة حج هذا العام