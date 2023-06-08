"مختبرات جينات الحياة" شراكة إستراتيجية بين الشركة الطبية العربية العالمية القابضة وشركة بي جي آي المناهل العالمية

وأردف العمودي أن الشركة سوف تسهم بشكل مباشر في العديد من المزايا التي تخدم القطاع الصحي في المملكة، والتي لم تكن متوفرة في السابق مثل، توطين الاختبارات الجينية، وهو ما سوف يسهم في تقليل الإنفاق على الخدمات المخبرية، وكذلك الحد من إرسال العينات إلى الخارج، والعمل على رفع كفاءات الكوادر السعودية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة من شركة بي جي آي إلى المملكة، وتعزيز البنية التحتية للفحوصات الجينية المتخصصة، والمساهمة في الوقاية من الأمراض الوراثية، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع السعودي، مما يزيد من كفاءة ودقة تشخيص الأمراض، وتعزيز البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن "مختبرات جينات الحياة" تطمح بشكل كبير إلى دعم منظومة البحث والتطوير والابتكار، وتحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي.