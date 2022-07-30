طريق عقبة الهدا.. أحد أهم مشاريع "النقل" لخدمة ضيوف الرحمن وتمكين قطاع السياحة

وجاءت فكرة مشروع إنشاء طريقٍ يربط الطائف بالهدا ثم مكة، بطريق سريع حينما زار الملك سعود بن عبدالعزيز منطقة الهدا أثناء فترة اصطيافه عام 1955م، حيث أصدر أمراً بتوسعة طريق الطائف الهدا عام 1958، وأسند إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية "المواصلات" سابقاً مهمة إنشاء وتوسعة مشروع طريق الطائف - الهدا - مكة بطول 67 كم، وتم تعميد مؤسسة محمد بن لادن بتكملة وصيانة الطريق ومتابعته من ولي العهد في ذلك الوقت الأمير فيصل بن عبدالعزيز والإشراف على مراحل التنفيذ للطرق.