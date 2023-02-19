شركة فايزر السعودية تحصل على اعتماد "أفضل بيئة عمل" في المملكة العربية السعودية لعام 2023

حصدت شركة فايزرالسعودية، التابعة لشركة فايزرالعالمية للأدوية الحيوية والبحوث اعتماد "أفضل بيئة عمل" من قبل منظمة Best Place to Work باعتبارها واحدة من أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية لعام 2023. حيث حصلت الشركة على درجات متميزة خلال تقييمها في عدة جوانب بالنسبة لبيئة العمل، بما في ذلك من خلق بيئة تقدم الدعم والضيافة والشعور بالفخر لجميع الموظفين.