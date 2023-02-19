شركة فايزر السعودية تحصل على اعتماد "أفضل بيئة عمل" في المملكة العربية السعودية لعام 2023

حصدت شركة فايزرالسعودية، التابعة لشركة فايزرالعالمية للأدوية الحيوية والبحوث اعتماد "أفضل بيئة عمل" من قبل منظمة Best Place to Work باعتبارها واحدة من أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية لعام 2023. حيث حصلت الشركة على درجات متميزة خلال تقييمها في عدة جوانب بالنسبة لبيئة العمل، بما في ذلك من خلق بيئة تقدم الدعم والضيافة والشعور بالفخر لجميع الموظفين.
يعد تقييم أفضل بيئة عمل أحد النماذج الأكثر استخدامًا في العالم، لفهم تصورات الموظفين حول مكان عملهم. تشير الشهادة إلى صوت الموظفين وتوضح أن الشركة هي "الموظف المختار". تُمنح الشهادة المرغوبة للمؤسسات التي لديها أفضل ممارسات الأفراد في فئتها وتوفر خبرات الموظفين المتميزة.
يتعاون البرنامج التقييمي سنويًا مع العديد من المنظمات في المملكة العربية السعودية، عبر مختلف المجالات، لمساعدتهم على قياس ممارسات الموارد البشرية الخاصة بهم، وتحديد معاييرها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي يحتاجون إليها لتحقيق تغيير فعال ومستدام في مؤسساتهم.
وعلق محمد فوزي، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر السعودية، عن الفوز بهذه الشهادة قائلًا: "نحن في شركة فايزر السعودية فخورون للغاية بالحصول على شهادة أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية لعام 2023، فهو إنجاز مهم بالنسبة لدينا، حيث نفتخر بأعظم مكسب لشركتنا.
إن الحصول على هذه الشهادة دليل على بيئة العمل الإيجابية القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل التي تمكن الازدهار لموظفينا. سنواصل الاستثمار في موظفينا والتركيز على إطلاق العنان لقوتهم من خلال تقديم بيئة عمل متنوعة وشاملة وتعززالمشاركة".
يظهر الفوز بشهادة أفضل بيئة عمل التزام شركة فايزر السعودية لجعلها مكان عمل رائعًا للجميع.