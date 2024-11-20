"الداخلية" تنظم معرضًا لتعزيز السلامة المرورية في المدينة المنورة

نظّمت وزارة الداخلية معرضًا توعويًا لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير على الطرق، بهدف حماية الأرواح والممتلكات، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2024، في مجمع الراشد ميغا مول بالمدينة المنورة.
شارك في المعرض كل من الإدارة العامة للمرور، وإمارة منطقة المدينة المنورة، والإدارة العامة للخدمات الطبية. وتضمن المعرض استعراض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى التعريف بآلية تخفيض غرامات المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%.
كما شمل العرض المركبة الأمنية الكهربائية، وإنجازات الوزارة في خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%، إلى جانب توعية الزوار بالمخالفات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، والتعريف بأبرز ثلاثة مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 بمنطقة المدينة المنورة.
وتضمن المعرض كذلك عرض خدمة "محفظة لوحات المركبات الرقمية"، وجهود لجنة السلامة المرورية في المنطقة، بما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة للمجتمع.