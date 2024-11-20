"الداخلية" تنظم معرضًا لتعزيز السلامة المرورية في المدينة المنورة

كما شمل العرض المركبة الأمنية الكهربائية، وإنجازات الوزارة في خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%، إلى جانب توعية الزوار بالمخالفات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، والتعريف بأبرز ثلاثة مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 بمنطقة المدينة المنورة.