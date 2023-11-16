"بيئة الطائف" تضبط أدوية بيطرية مغشوشة ومنتهية الصلاحية

ضبط مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، بمشاركة الجهات المعنية؛ أدويةً بيطرية مغشوشة وغير مرخصة ومجهولة المصدر وغير صالحة، بمنشآت بيطرية بمبنى شعبي شمال الطائف.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، اليوم الخميس: إن الضبطيات جاءت خلال حملة تفتيشية مشتركة نفّذها مكتب الوزارة بالطائف، بمشاركة هيئة الغذاء والدواء، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، والشرطة شعبة الأمن الوقائي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة.
وأضاف: أن الحملة استهدفت مجموعة منشآت بيطرية بالقرشيات شمال المحافظة.
ولفت "القاضي" إلى أنه نتج عن الحملة المشددة رصد مخالفات متعددة، وضبط كميات متنوعة من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
وتابع: تم ضبط 11 كرتونة من الهرمونات الأنثوية "البريجيسترون"، لا يوجد لها وكيل مستورد بالمملكة، و17 صنفًا، بمجموع 26 عبوة من الأدوية منتهية الصلاحية، في مستودعات يتم تخزينها في ظروف سيئة ودون الحصول على التراخيص اللازمة.
فيما طالت الحملة مبنًى شعبيًّا بالقرشيات، وُجدت به كميات كبيرة من الأدوية البيطرية في ظروف تخزين سيئة، وتم تحرير الأدوية واتخاذ اللازم.
من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن الحملات الرقابية مستمرة مع الجهات ذات العلاقة بشكلٍ مكثف على المنشآت البيطرية بالمنطقة؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها، ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات، مشيدًا بما تشكله الحملات الرقابية من دور هام للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.
ودعا "الخليف" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم "939"، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال تطبيق الوزارة "نما".