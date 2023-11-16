"بيئة الطائف" تضبط أدوية بيطرية مغشوشة ومنتهية الصلاحية

من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن الحملات الرقابية مستمرة مع الجهات ذات العلاقة بشكلٍ مكثف على المنشآت البيطرية بالمنطقة؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها، ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات، مشيدًا بما تشكله الحملات الرقابية من دور هام للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.