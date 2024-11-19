"هيئة العقار" تزور شركة المقر للاطلاع على تجربتها في التطوير والتنمية بالمدينة

وفي التفاصيل، كان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي لشركة المقر، ماجد الشلهوب، حيث تم خلال الزيارة تقديم عرض شامل عن مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية والدور التنموي الذي تساهم به في صناعة المشهد الاقتصادي في المدينة المنورة .