"هيئة العقار" تزور شركة المقر للاطلاع على تجربتها في التطوير والتنمية بالمدينة

استقبلت شركة المقر للتطوير والتنمية بمقرها في المدينة المنورة اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، والوفد المرافق له في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع العقاري وتحقيق الوصول لمدن حضرية مستدامة جاذبة للاستثمارات والمستثمرين .
وفي التفاصيل، كان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي لشركة المقر، ماجد الشلهوب، حيث تم خلال الزيارة تقديم عرض شامل عن مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية والدور التنموي الذي تساهم به في صناعة المشهد الاقتصادي في المدينة المنورة .
واطلع الوفد خلال الزيارة على أبرز المبادرات والمشاريع التي تنفذها شركة المقر للتطوير والتنمية والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتمت مناقشة أهمية تفعيل المبادرات العقارية لدعم الابتكار وتطوير الحلول والتقنيات العقارية التي تمثل احتياجات السوق العقاري والوجه المستقبلي له في السعودية بما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية بمناطق المملكة عمومًا والمدينة المنورة على وجه الخصوص .