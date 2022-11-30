"وصفتي" في مركز القلب بالقصيم يعالج أكثر من 13500 مريض

نجح برنامج "وصفتي" الإلكتروني في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم، في خدمة 13509 مستفيدين خلال الفترة (يناير – أكتوبر) 2022م.
ويعد البرنامج أحد أهم برامج الخدمات الإلكترونية المتطورة والحديثة التي ينفّذها التجمُّع في إطار برنامج التحول الصحي الشامل، وحقق قفزة نوعية وكبيرة في أعداد المرضى المستفيدين من الخدمة.
وذكر التجمُّع أنه من خلال هذا البرنامج الإلكتروني تم توفير الأدوية للمستفيدين من جميع الحالات المرضية، وقُدمت لهم الخدمة العلاجية وهم في أماكن إقامتهم سعياً لراحة وخدمة المريض وذويه، ودون الحاجة إلى قدومهم ومراجعتهم عيادات المركز، بهدف تسهيل تسلُّم الدواء المجاني من أقرب صيدلية مجتمعية.
وأشار إلى أن آلية عمل البرنامج تقوم على ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية، لتسهيل الحصول على جميع الخدمات الطبية والدوائية المقدمة لكل مستفيد.
وأكّد أهمية الاستفادة القصوى من برامج التقنية التي تضمن راحة وسرعة خدمة المرضى بأسهل الوسائل المرنة.