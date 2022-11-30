"وصفتي" في مركز القلب بالقصيم يعالج أكثر من 13500 مريض

وذكر التجمُّع أنه من خلال هذا البرنامج الإلكتروني تم توفير الأدوية للمستفيدين من جميع الحالات المرضية، وقُدمت لهم الخدمة العلاجية وهم في أماكن إقامتهم سعياً لراحة وخدمة المريض وذويه، ودون الحاجة إلى قدومهم ومراجعتهم عيادات المركز، بهدف تسهيل تسلُّم الدواء المجاني من أقرب صيدلية مجتمعية.