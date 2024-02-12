ضبط مخالفين لدخولهما مناطق محظورة بمحمية الملك سلمان الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة دخول مناطق محظورة دون ترخيص بغرض البحث عن نبتة الكمأ (الفقع) بمحمية الملك سلمان الملكية.
وحذرت القوات من دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص لغرض البحث عن نبات الكمأة (الفقع)، مؤكدة أن عقوبة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5000) ريال
وجرى تسليم المضبوطات للجهة المختصة. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.