محليات

القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة

بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع واتخذت بحقهم الإجراءات
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة
سبق
سبق

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق: الرياض وتبوك والجوف، 3 مخالفين لنظام البيئة؛ مواطنان ومقيم من الجنسية السريلانكية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 3 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمّ تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام: 911 في مناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و996 و999 في باقي مناطق المملكة.

الجهات الأمنية
أمن الطرق
القوات الخاصة لأمن الطرق
مخالفين لنظام البيئة

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