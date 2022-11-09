القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام: 911 في مناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و996 و999 في باقي مناطق المملكة.