القبض على 4 أشخاص في الجوف والمخواة لترويجهم مواد مخدرة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الجوف؛ لترويجهم مادتَيْ الإمفيتامين والحشيش المخدرتَيْن، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي محافظة المخواة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في منطقة الباحة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.