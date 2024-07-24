وزارة الموارد البشرية: توثيق أكثر من 9 ملايين عقد عبر منصة "قوى"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وصول عدد العقود الموثقة عبر منصة "قوى" إلى أكثر من 9 ملايين عقد، مؤكدةً أهمية هذه الخطوة في حفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل مستقرة تساعد على زيادة إنتاجية الموظفين، والتحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.
ودعت الوزارة جميع موظفي القطاع الخاص، السعوديين وغير السعوديين، إلى التأكد من توثيق عقود العمل الخاصة بهم من خلال خدمة توثيق العقود عبر منصة "قوى"؛ لضمان حفظ حقوقهم وتعزيز الثقة بين الأطراف في بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت التي تلتزم بتوثيق 80% أو أكثر من عقود العاملين لديها ستتمكن من الاستفادة الكاملة من خدمات الوزارة، مثل إصدار التأشيرات ونقل الخدمات، بالإضافة إلى تغيير المهن.
وتتيح منصة "قوى" لأصحاب العمل من رفع وتحديث معلومات العقود للعاملين في القطاع الخاص، وتمكن العاملين من التحقق من صحة بيانات عقودهم والموافقة عليها أو رفضها أو طلب تعديلها عبر حسابهم في المنصة.
وتعتبر خدمة توثيق العقود ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة قوى، حيث تعتبر المنصة الواجهة الرئيسية لقطاع العمل وتهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت خاصة بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى تعاملات ورقية، تنطلق بسوق العمل لآفاق تغطي رحلة المنشأة من التأسيس والنمو وحتى التوسع وتخطو مع الموظف منذ أول وظيفة وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية دعماً بكل الخدمات والأدوات التي تصنع قيمة مضافة لهذه الرحلة.