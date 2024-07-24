وزارة الموارد البشرية: توثيق أكثر من 9 ملايين عقد عبر منصة "قوى"

وتعتبر خدمة توثيق العقود ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة قوى، حيث تعتبر المنصة الواجهة الرئيسية لقطاع العمل وتهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت خاصة بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى تعاملات ورقية، تنطلق بسوق العمل لآفاق تغطي رحلة المنشأة من التأسيس والنمو وحتى التوسع وتخطو مع الموظف منذ أول وظيفة وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية دعماً بكل الخدمات والأدوات التي تصنع قيمة مضافة لهذه الرحلة.