أعطال التكييف تتواصل بـ"الروضة والابتدائية الثالثة بجازان و"التعليم" يرد

شكا أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة والابتدائية الثالثة بجازان، من أعطال التكييف وحرارة الطقس داخل أروقتهما على الرغم من الشكاوى التي تمّ تقديمها للمدرسة وعبر منصة البلاغات منذ فترة طويلة.
وقال آباء إن أبناءهم يعانون حرارة داخل أروقة المباني، آملين حل هذه المعاناة التي تتضاعف مع حرارة فصل الصيف، فعلى الرغم من حداثة المبنى "وفق حديث التعليم" إلا أن ذلك لم يكن شافعاً للحد من المعاناة .
من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم تعليم جازان رجاء العطاس لـ"سبق"، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تتعامل مع البلاغات الواردة لها عبر برنامج تقني، وتتم معالجة البلاغات في حينها وفق الإجراءات المحددة"؛ علما بأن مبنى الروضة الملحق بالمدرسة والمشار إليه تم تسلمه وتجهيزه حديثاً.