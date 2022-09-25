أعطال التكييف تتواصل بـ"الروضة والابتدائية الثالثة بجازان و"التعليم" يرد

وقال آباء إن أبناءهم يعانون حرارة داخل أروقة المباني، آملين حل هذه المعاناة التي تتضاعف مع حرارة فصل الصيف، فعلى الرغم من حداثة المبنى "وفق حديث التعليم" إلا أن ذلك لم يكن شافعاً للحد من المعاناة .