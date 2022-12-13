تعميم عاجل من "الموارد البشرية" للقطاع الخاص: لا تُعرِّضوا العاملين لأي مخاطر في الحالات المطرية

وقالت الوزارة: إشارة إلى ما يصدر من المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات عن الحالات المطرية المتوقع غزارتها على بعض محافظات ومناطق السعودية، وانطلاقًا من دور هذه الوزارة وإشرافها على متابعة تطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وبالإشارة إلى ما جاء في نظام العمل في البابين السادس والثامن بشأن تنظيم شروط العمل وظروفه، إضافة إلى تنظيم الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية، ونظرًا لما تشهده السعودية من تغيُّر في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة التي قد تُعرِّض عاملي المنشأة للخطر -لا قدر الله-، تشدِّد الوزارة على جميع منشآت القطاع الخاص بأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر بما يكفل تفادي تعرُّض العاملين لأي مخاطر، خاصة عند صدور إنذار من الجهة الحكومية المختصة عن الحالات المطرية الشديدة المتوقع غزارتها. ولصاحب العمل تحويل العاملين للعمل عن بعد أو عدم تكليفهم بالحضور لمقار العمل إذا رأى أن في ذلك مخاطر على سلامتهم، ويمكن له تعويض ساعات التأخير أو الغياب في أوقات أخرى بالاتفاق مع العامل.