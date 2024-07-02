889 مليار ريال.. الودائع الزمنية والادّخارية في النظام المصرفي السعودي تسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق

بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتسجل مستوى 889,558 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2024، محقّقة نموًّا سنويًّا تُقدر نسبته بـ23.4%، وبزيادة بلغت قيمتها 168,789 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 698,436 مليار ريال؛ حيث شكلت نحو 31.5% من إجمالي "عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل" والبالغ نحو 2,825 تريليون ريال، وذلك وفق بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.