"السديس" يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين ويؤكد: أخوّة الدين تتسامى عند الأزمات

التقى رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الدفعة الثالثة لعام 2024 من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ودعا في كلمة للضيوف إلى الوسطية والاعتدال والتعاون في أمور الحياة، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب في التعامل مع المسلمين، مذكّرًا بأهمية الاعتصام بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وقال "السديس": "نحن أمة وسَط نسير على الدليل من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وعلى أساس العلم النافع، العلم الذي بيّن الحق من الباطل والسنة من البدع والجهالة من دليل الكتاب والسنة".
وأضاف: "الوحدة الإسلامية والأخوّة الدينية من أمور الدين الإسلامي؛ فربنا واحد ورسولنا واحد وقبلتنا واحدة، فأخوّة الدين تتسامى عند الأزمات وهي بحاجة لرفع شأنها في زمن كثرت فيه التحديات، ولا بد من الاتحاد على الكتاب والسنة، والالتفاف حول ولاة الأمر والسمع لهم والطاعة بالمعروف، ولا نكون دعاة فرقة بل لتجتمع الكلمة، وتتحد الصفوف ونعلي أمر النصح بالرفق والحكمة بالتي هي أحسن"، مؤكداً أهمية الحوار والتعايش والتفاؤل والأمل، واستشعار نعمة الدين الإسلامي والعقيدة الصحيحة.
ورفع "السديس" الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعوة المسلمين لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.
وشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حسن الترتيب وتوفير الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف البرنامج ومتابعة سير العمل.