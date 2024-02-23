"السديس" يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين ويؤكد: أخوّة الدين تتسامى عند الأزمات

وأضاف: "الوحدة الإسلامية والأخوّة الدينية من أمور الدين الإسلامي؛ فربنا واحد ورسولنا واحد وقبلتنا واحدة، فأخوّة الدين تتسامى عند الأزمات وهي بحاجة لرفع شأنها في زمن كثرت فيه التحديات، ولا بد من الاتحاد على الكتاب والسنة، والالتفاف حول ولاة الأمر والسمع لهم والطاعة بالمعروف، ولا نكون دعاة فرقة بل لتجتمع الكلمة، وتتحد الصفوف ونعلي أمر النصح بالرفق والحكمة بالتي هي أحسن"، مؤكداً أهمية الحوار والتعايش والتفاؤل والأمل، واستشعار نعمة الدين الإسلامي والعقيدة الصحيحة.