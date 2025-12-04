تقرير: 6.9% من النساء يعانين الاكتئاب عالميًا.. وخبيرة توضح "وصفة التوازن" للمرأة العاملة

ثبات المزاج

تشير البروفيسورة الحوفي إلى أن هرمون السيروتونين يمثل حجر الأساس في توازن المرأة العاملة، خاصة في ظل ما تشير إليه تقارير منظمة الصحة العالمية من ارتفاع الضغوط لدى النساء العاملات في المناصب القيادية بسبب تعدد الأدوار بين العمل والمنزل والأبناء. هذا الهرمون يمنح صفاء الذهن وهدوء القرار، ويرتفع من خلال التعرض لضوء الشمس غير الحارق، ممارسة الرياضة، النوم الجيد، وأعمال الامتنان، ما يعزز ثباتًا نفسيًا وسط بيئة متطلبة.