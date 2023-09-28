"الجلاجل" يفتتح المركز الإيوائي الجديد في "عريجاء الرياض"

وتقدم "أجواد" مجموعة من الخدمات الاجتماعية والصحية للمرضى العقليين فاقدي المأوى والتائهين، حيث تمثل أنموذجاً متميزاً في رعاية وتأهيل المرضى العقليين من خلال مركزها بمدينة الرياض، الذي يضم مجموعة من الكفاءات المتخصصة وذوي الخبرة في التعامل مع هذه الفئة في رحلة علاجية تشمل استقبالهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم مروراً بالتشخيص والتدخل الطبي اللازم من خلال المنشآت الطبية المؤهلة والتابعة لوزارة الصحة؛ عبر برامج تأهيلية في سبيل دمج هذه الفئة في الحياة الاجتماعية، كما تسهم الجمعية في تقديم مجموعة من البرامج التوعوية والتثقيفية لذوي المرضى، وتسعى للشمولية والتوسع في تقديم خدماتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.