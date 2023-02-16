"اقتصاديات المدن"..كيف سيُدِر مشروع المربع الجديد 180 مليار ريال على دخل المملكة؟

في أواخر يناير 2021م، وتزامناً مع انعقاد الدورة الرابعة لمبادرة "مستقبل الاستثمار" بالرياض، كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن اعتزام المملكة الإعلان عن إستراتيجية لتطوير مدينة الرياض، تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، متقدمة من المركز 40 الذي كانت تحتله وقتئذ، وترتكز الإستراتيجية على توظيف المقومات المتنوعة للرياض، في إطار مفهوم "اقتصاديات المُدن"، كجزء من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل.
وقال ولي العهد: "بما أن المدن تشكل 85 في المئة من اقتصاد العالم، فلذلك التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات"، وانطلاقاً من إيمانه بالدور الفعّال لاقتصاديات المدن في دعم اقتصاد المملكة، وفي إطار خطة تطوير الرياض، أعلن ولي العهد اليوم (الخميس) إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، وهي مشروع عمراني متكامل يهدف إلى تطوير أكبر "داون تاون" حديث عالمياً في مدينة الرياض.
والـ"داون تاون"، مصطلح معماري معناه "مركز المدينة" أو "قلب المدينة"، وقد استُخدم لأول مرة في أمريكا عام 1830م للإشارة إلى مركز مدينة نيويورك "مانهاتن"، ما يعني أن مشروع المربع الجديد، سيتحول إلى مركز مدينة الرياض، مع فارق مهم أنه سيصبح أكبر مركز مدينة في العالم، وكِبر حجمه يتسق تماماً مع رؤية ولي العهد لتوظيف مقومات مدينة الرياض ضمن مفهوم اقتصاديات المدن، والحصول على أكبر استفادة منها في تنويع مصادر دخل المملكة.
واستعراض بعض إمكانات المشروع كفيل بإظهار حجم عوائده الاقتصادية، حيث سيقام على مساحة أكثر من 19كيلو متراً مربعاً، ومساحة طابقية تتجاوز 25 مليون متر مربع، وسيوفر 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، و980 ألف متر مربع مساحات، و1,4 مليون متر مربع مساحات مكتبية، وسيضم متحفاً مبتكراً، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، و80 منطقة للعروض الحية والترفيهية، وستُدِر هذه الإمكانات 180 مليار ريال في الدخل المحلي للمملكة، كما ستستحدث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.