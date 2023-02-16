"اقتصاديات المدن"..كيف سيُدِر مشروع المربع الجديد 180 مليار ريال على دخل المملكة؟

وقال ولي العهد: "بما أن المدن تشكل 85 في المئة من اقتصاد العالم، فلذلك التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات"، وانطلاقاً من إيمانه بالدور الفعّال لاقتصاديات المدن في دعم اقتصاد المملكة، وفي إطار خطة تطوير الرياض، أعلن ولي العهد اليوم (الخميس) إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، وهي مشروع عمراني متكامل يهدف إلى تطوير أكبر "داون تاون" حديث عالمياً في مدينة الرياض.