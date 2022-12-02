قصة تضحية.. ابن رفحاء يتبرع بكليته لإنقاذ شقيقه من معاناة الغسيل الكلوي

ضرب المواطن أحمد بن حمدان السعدي (35 عامًا) من سكان محافظة رفحاء مثالًا رائعًا في التضحية والإيثار من خلال تبرعه لشقيقه فهد، البالغ من العمر 29 عامًا، بكليته، حيث أنهى معاناته بسبب الغسيل الكلوي، والذي لازمه منذ سنوات وأرهقه صحيًا.