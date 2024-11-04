مسؤوليتنا جميعاً.. القبض على امرأتين ورجل يمارسون التسوُّل بالطائف

وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط امرأة من الجنسية النيجيرية تقوم باستعطاف المجتمع وممارسة التسوُّل بشكل مباشر داخل أحد الجوامع.