مسؤوليتنا جميعاً.. القبض على امرأتين ورجل يمارسون التسوُّل بالطائف

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في الطائف، عن رصد وضبط امرأة تقوم بالتسوُّل بشكلٍ مباشرٍ في الأماكن العامة.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط امرأة من الجنسية النيجيرية تقوم باستعطاف المجتمع وممارسة التسوُّل بشكل مباشر داخل أحد الجوامع.
وتمّ ضبْط مواطن يقوم بالتسوُّل بشكل مباشر في الأماكن العامة.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوُّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً.