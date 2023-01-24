4 مطارات إقليمية... إستراتيجية النقل تتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال

وأوضح أن المناطق اللوجستية تعدّ ذات عائد اقتصادي جيد، وفي العامين الماضيين تم توقيع اتفاقيات لإنشاء 6 مناطق لوجستية في الموانئ، منها المنطقة اللوجستية المتكاملة في منطقة الرياض، و59 منطقة لوجستية موزعة في جميع مناطق المملكة، تم منها تنفيذ 22 منطقة، إضافة إلى سبع مناطق لوجستية ضمن مشروع الجسر البري الذي يربط غرب المملكة بشرقها ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث تم العمل مع تحالف بقيادة شركة كبرى صينية ومشاركة 11 شركة عالمية لتنفيذ المشروع.