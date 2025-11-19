"تعليم الرياض" يُدشّن أول صالة دعم موحد على مستوى إدارات التعليم

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع، صالة الدعم الموحد، التي تُعد أول صالة من نوعها على مستوى إدارات التعليم، وخطوة نوعية في تطوير منظومة الخدمات المساندة، وتقديم خدمات مميزة تسهّل الإجراءات للمستفيدين.