"تعليم الرياض" يُدشّن أول صالة دعم موحد على مستوى إدارات التعليم

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع، صالة الدعم الموحد، التي تُعد أول صالة من نوعها على مستوى إدارات التعليم، وخطوة نوعية في تطوير منظومة الخدمات المساندة، وتقديم خدمات مميزة تسهّل الإجراءات للمستفيدين.
وأوضح مساعد المدير العام للخدمات، المهندس ماجد بن عبدالله الزهراني، أن مقر الدعم الموحد تم تصميمه ليكون منصة مركزية تجمع بين الخدمات التعليمية والإدارية تحت مظلة واحدة، بهدف توفير بيئة عمل احترافية.
وأضاف أن المقر يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع إجراءات الدعم، وتحسين تجربة المستفيدين من منسوبي المدارس والإدارات، وذلك تجسيدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لأهداف وزارة التعليم نحو التحول المؤسسي وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة الخدمات.