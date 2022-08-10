وزارة النقل تنجز عدداً من أعمال الصيانة والسلامة خلال يوليو 2022م

وتحرص وزارة النقل والخدمات اللوجستية على مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة ورفع كفاءة التشغيل بشكلٍ دوري، واستكمال تنفيذ المشاريع على الطرق باستخدام التقنيات الحديثة المختصة وفق أرقى المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى للصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكات الطرق.