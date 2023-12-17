الأدوية المخدّرة وبنوك الدم.. 102 مخالفة على مؤسسات صحية في "حصاد العام" بالجوف

وبيّنت صحة المنطقة أن فرقها واصلت جولاتها الدورية للرقابة على القطاعين الخاص والعام ومتابعة توفير الأدوية، ونسبة التزام المؤسسات الصحيّة على الأدوية المخدرة، وربط الصيدليات بنظام "رصد"، ومتابعة المختبرات، ومتابعة مسار العينات ونقل الحالات، والالتزام بتسجيل التطعيمات في السجل الوطني، ومخالفات نظام بدائل حليب الأم، والغش التجاري وكتابة الاسم العلمي، ومدى التزام مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة المناوبة، والعيادات المتنقلة وقياس الفرق بين الرصيد الفعلي في المستودعات، ومخالفات المؤسسات ومخالفات مزاولي المهن، ومعايير الجودة في خدمات الرعاية المديدة، وتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحيّة للقطاع العام, والرقابة على المختبرات وبنوك الدم ومراكز الأسنان ومراكز الرعاية المنزلية للقطاع العام.